9 липня о 19.00 відбудеться урочисте нагородження та гала-концерт переможців міжнародного мистецького фестивалю «Дельфійські ігри»: міжнародна зустріч столиць країн-учасниць СНД та Європи»

Місце проведення: Національна опера Україна (вул. Володимирська, 50)

Акредитація за номерами: 279-24-11, 279-93-42; 097 100 55 76 (Лариса Скоренко)

У конкурсі фестивалю брали участь понад 300 учасників з 14 країн світу. У двох вікових групах, юні таланти демонстрували свою майстерність у наступних номінаціях: «фортепіано», «скрипка», «народний спів», «баян/акордеон», «хореографія».

Зауважимо, офіційною датою і місцем народження Дельфійських ігор вважається 582 р. до н. е., Греція. Разом з Олімпійськими, Дельфійські ігри (рання назва – Піфійські) були заборонені більше 1600 років тому і відродилися лише на початку XX століття: з 1927 по 1930 рік в Греції проводився Дельфійський фестиваль, що став повним аналогом античних Піфійських ігор. Проте Друга Світова війна змусила тимчасово припинити проведення вищого форуму мистецтв.

Нова ера Дельфійських ігор почалася лише у 2000 році, коли за участю 27 країн у Москві, Національною Дельфійською радою Росії були проведені І всесвітні Дельфійські ігри сучасності. У 18 номінаціях взяли участь 938 осіб, а до складу журі ввійшли представники 13 країн. Інформація про І всесвітні Дельфійські ігри 2000 року направлена до Книги Рекордів Гіннесcа.