Зустріч голови ДПС у Києві з підприємцями

10:39, 09 липня 2012
Київ
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12 липня об 11-00 відбудеться особиста зустріч голови ДПС у Києві Ірини Носачової з представниками підприємницьких кіл на тему: "Від фіскального органу до сервісної служби".

Крім того, після спілкування голови ДПС з представниками бізнесу фахівцями-податківцями будуть надані роз’яснення платникам податків щодо останніх змін у податковому законодавстві.

Зустріч відбудеться у залі Вченої ради НТУУ «Київський політехнічний інститут» (проспект Перемоги, 37).

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