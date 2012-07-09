Зустріч голови ДПС у Києві з підприємцями

12 липня об 11-00 відбудеться особиста зустріч голови ДПС у Києві Ірини Носачової з представниками підприємницьких кіл на тему: "Від фіскального органу до сервісної служби".

Крім того, після спілкування голови ДПС з представниками бізнесу фахівцями-податківцями будуть надані роз’яснення платникам податків щодо останніх змін у податковому законодавстві.

Зустріч відбудеться у залі Вченої ради НТУУ «Київський політехнічний інститут» (проспект Перемоги, 37).