У Святошині освятили хрест каплички на честь Преподобного Нестора Літописця

Київ, 9 липня. УНІАН. У Святошинському районі на території Київського університету права Національної академії наук України АН України освятили хрест каплички на честь Преподобного Нестора Літописця.

Як повідомляється на офіційному сайті Святошинської РДА, обряд здійснив Ігумен Варлаам - священнослужитель Видубицького Свято-Михайлівського чоловічого монастиря.

Преподобний Нестор Літописець належить до найосвіченіших людей Київської Русі кінця ХІ – поч. ХІІ століття та є покровителем освітян. Не дивлячись на те, що церква відокремлена від держави, храмом науки та храмом віри називають споруди навчальних закладів, подібно до культових храмів.