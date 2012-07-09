Київ. 9 липня. УНІАН. У Києві через спеку посилено контроль за станом пожежної безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, пожежний контроль посилено у місцях масового перебування громадян, транспортних комунікацій та систем життєзабезпечення.

З 1 квітня до 6 липня на території лісопаркових господарств Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» виникло 39 пожеж, а саме: 22 (загальною площею 0,39 га) - у Дарницькому лісопарковому господарстві, 8 (площею 0,72 га) – у Святошинському лісопарковому господарстві, 9 (площею 1,26 га) - у Конча-Заспі.

З метою запобігання виникнення пожеж обладнано 20 зосереджених пунктів пожежного інвентарю, облаштовано 10 пожежних веж, встановлено 96 протипожежних щитів, перекрито понад 120 доріг. Крім того, встановлено 53 шлагбаума, 980 надовбнів, 50 знаків «Рух заборонено».

Ліквідовано 135 га місць захаращеності та майже 67 га сміттєзвалищ, проведено 18 рейдів щодо перевірки додержання правил пожежної безпеки.

У комунальних підприємствах лісопаркових господарств створено запас паливно-мастильних матеріалів в обсязі 10 тонн.

Серед населення постійно ведеться агітаційно-просвітницька робота.

Крім того, проведено рейдові перевірки дотримання громадянами правил пожежної безпеки у лісах міста у вихідні, святкові та особливо пожежонебезпечні дні.

Впродовж пожежонебезпечного періоду заїзд транспортних засобів на територію лісового фонду лісопаркових господарств заборонено.