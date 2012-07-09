«Авторадіо» 15 вересня організовує на Майдані Незалежності концерт

Київ. 9 липня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація підтримала ініціативу ТОВ «Український Медіа Холдинг» щодо проведення святкового концерту «Авторадіо» на Майдані Незалежності 15 вересня.

Згідно з інформацією КМДА, захід відбудеться з 18.00 до 22.00.

Відповідальність за підготовку та проведення заходу взяло на себе ТОВ «Український Медіа Холдинг». Товариство забезпечить дотримання Правил благоустрою міста під час підготовки та проведення заходу з 9.00 12 вересня до 21.00 17 вересня поточного року та після концерту відновить благоустрій.