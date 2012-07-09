Автодор просить дотримуватись правил збереження доріг

Київ. 9 липня. УНІАН. Через високу температуру повітря у столиці (від +28° С) та з метою запобігання руйнування існуючого дорожнього покриття на вулично-шляховій мережі міста, комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до автоперевізників з вимогою дотримуватися положень постанови Кабміну про заходи щодо збереження автомобільних доріг.

Як інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації, особливо це стосується частини щодо заборони руху великовагового транспорту (понад 24 тони) і навантаженням на вісь понад 7 тонн всіма вулицями міста в спекотний час доби.

В «Київавтодорі» звертають увагу на те, що при температурі повітря вище +28 градусів С упродовж світлового дня асфальтобетонне покриття нагрівається, що призводить до утворення колійності, напливів та інших механічних деформацій від дії колісних навантажень при русі великовагового транспорту.

Ігнорування вищезазначених вимог створює негативні умови для всіх учасників дорожнього руху і впливає на його безпеку, наголошують в компанії.