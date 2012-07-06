В Євромістечку лікарі безкоштовно обстежили більше тисячі киян

Київ. 6 липня. УНІАН. Більш як тисяча чоловік пройшли безплатне обстеження з приводу туберкульозу і раку молочної залози на сучасному пересувному цифровому рентгенофлюорографічному апараті під час акції Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в Європейському містечку під аркою Дружби народів у Києві.

Як повідомили УНІАН у фонді, профілактичні огляди і виявлення таких хвороб, як туберкульоз і рак на ранніх стадіях може врятувати життя і дає шанс на повне одужання.

За словами директора фонду Анатолія Заболотного, фонд і після закінчення акції одержує дзвінки від людей, які хотіли б пройти обстеження.

"Тому обов`язково організовуватимемо подібні акції з використанням новітнього цифрового устаткування надалі. Восени плануємо запустити пересувну мобільну систему, як ми називаємо, “жіноча клініка на колесах”, де жінки зможуть зробити скринінг молочних залоз і здати деякі аналізи. Також надаватимуться консультації мамолога і гінеколога», - сказав А.Заболотний.

Як зазначили у фонді, щорічно близько 40 тисяч українців захворюють на активну форму туберкульозу і більш як 7 тисяч з них вмирають. Близько 16,5 тис. жінок ставлять діагноз раку молочної залози на рік, а 2 тис. вмирають впродовж першого року після початку лікування.