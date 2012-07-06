Влада Києва не знає, що робити з садибою Мурашків

Київ. 6 липня. УНІАН. Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець вважає, що Київська міська державна адміністрація через неспроможність визначити подальшу долю будинків садиби Мурашків має намір запропонувати Шевченківській райдержадміністрації вирішити питання експлуатації повернутого у комунальну власність майна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О. Бригинця.

"Замість того, щоб використати ці будинки для розміщення в них закладів культури, створення культурного центру, київська влада намагається ухилитись від цього питання і передати будинки до сфери управління Шевченківської РДА. А потім, коли райдержадміністрація прийме неприйнятне рішення щодо використання цих будинків, КМДА зразу залишиться "ні причому", - зазначив О.Бригинець.

За його словами, до порядку денного найближчої сесії Київради внесений проект рішення "Про подальше використання житлових будинків на вул. Мала Житомирська, 12-А, 12- Б, 14-А, 14-Б", в якому зазначено, що Шевченківська РДА повинна внести пропозиції щодо подальшого використання зазначених будинків.

Депутат вважає, що ці будинки мають бути в муніципальній власності, належати всій громаді Києва, а не окремому району, щоб кияни вирішували, яке має бути подальше використання садиби Мурашків.

"Я вважаю, що це питання взагалі можна винести на референдум Попова, якщо він все ж таки відбудеться. Адже, якби владу дійсно цікавила доля Києва, то до переліку обговорюваних питань мали б увійти питання щодо Андріївського узвозу, Гостинного двору і садиби Мурашків – чотирьох будинків у самому серці столиці", - переконаний О.Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня стало відомо, що Київський апеляційний господарський суд задовольнив позов столичної прокуратури та скасував рішення Київради про передачу в оренду та подальший продаж ТОВ "Пантеон-Інвест" земельної ділянки площею 0,47 га вартістю понад 27 млн грн у провулку Михайлівському в Шевченківському районі Києва.

На цій ділянці знаходиться об’єкт культурної спадщини - житлова садиба родини Мурашків, а сама ділянка розташована у Центральному історичному ареалі в межах державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" та входить в ансамбль Софійського собору, що внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Довідка УНІАН. З 25 червня 2008 року садиба Мурашків, як і інші будівлі поряд, у центрі столиці, були передані на баланс фірмі ТОВ "Пантеон-Інвест".

ТОВ "Пантеон-Інвест" було передано на баланс будинки по вул. Малій Житомирській 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б для проведення ремонтно-будівельних робіт з реконструкції, надбудови, прибудови під адміністративно-готельно-житловий комплекс.

Відповідно до наказу Головного управління охорони культурної спадщини № 53 від 25 вересня 2006 року, меморіальний будинок і садибу Мурашків було оголошено щойно виявленим об’єктом культурної спадщини за архітектурою та включено до енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України".

Згідно із законодавством, власник або уповноважений ним орган, користувач зобов`язані утримувати пам`ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення. Проте на сьогодні історична садиба перебуває у дуже занедбаному стані.

На початку червня Київській адміністративний апеляційний суд також за позовом столичної прокуратури ухвалив рішення про повернення київській громаді ряду будинків на вулиці Мала Житомирська, у тому числі садиби Мурашків.