Невідомі пошкодили квітковий годинник

Київ. 6 липня. УНІАН. У комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" заявляють, що за кілька днів фахівці виготовлять та замінять пошкоджений на квітковому годиннику плафон, який днями частково розбили невідомі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"У найкоротший термін зеленбудівці повернуть гарний вигляд квітковому годиннику, який розміщено під Жовтневим палацом на схилі вулиці Інститутської", - наголошується у повідомленні.

За інформацією "Київзеленбуду", до Дня Незалежності України зеленбудівці планують частково замінити оформлення квіткового годинника. Наразі фахівці розробляють ескізи квіткової композиції.