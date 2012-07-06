Гостинний двір має залишитися культурно-освітнім осередком

Реконструкція Гостинного двору у Києві є класичною схемою рейдерського захоплення архітектурних об`єктів - експерт

Київ. 6 липня. УНІАН. Заступник голови Українського товариства охорони пам`ятників історії і культури Микола Пархоменко вважає, що реконструкція Гостинного двору у Києві є класичною схемою рейдерського захоплення архітектурних об`єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Приватизація пам`ятки - це ще не загроза пам`ятці. Найбільшим злочином є те, що йдеться не про реставрацію, а про реконструкцію і вилучення Гостинного двору зі списку архітектурних пам`яток”, - сказав М.Пархоменко і додав: «Гостинний двір – тільки один із моментів, який дуже вигідний для тих, хто прибрав об`єкт до рук. Це все робиться делікатно і грамотно».

У свою чергу, активіст ініціативної групи “Збережи старий Київ” Ігор Луценко заявив, що до ситуації, яка склалася навколо Гостинного двору, потрібно ставитися як до політичної проблеми і вирішувати її політичним методом.

За його словами, Гостинний двір «уже став проблемою більшості у парламенті і проблемою Президента».

Юрист Євгенія Закревська наголосила, що ухвалений 5 липня Закон “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України стосовно сприяння іпотечному кредитуванню”, до якого була внесена поправка про виключення Гостинного двору з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, «підставляє» Президента України, оскільки вона не має жодного відношення до «стандартів життя» та «збереження житлових прав громадян», про що йдеться у самому законі.

Зі свого боку, інженер-будівельник, кандидат технічних наук Ірина Карманова запевнила, що реконструкція змінює не лише призначення Гостинного двору, а й його зовнішній вигляд.

“Зараз іде процес, щоб позбавитися усіх організацій, які знаходяться у Гостинному дворі і які створили там громадянсько-культурний центр - Гостинну республіку. За проектом реконструкції, архітектурний об`єкт має перетворитися у торговельний центр з парковкою біля нього”, - зазначила вона.

Загалом експерти зійшлися на думці, що Гостинний двір має залишитися культурно-освітнім осередком і потребує не реконструкційних втручань, які поступово знищують історичний центр Києва, а саме реставраційних робіт.