Розпродані землі внесуть до Генплану зі статусом зелених зон

Київ. 6 липня. УНІАН. Голова фракції "БЮТ-Батьківщина" у Київраді Тетяна Меліхова заявляє, що влада Києва намагається незаконно внести до Генплану столиці розпродані земельні ділянки зі статусом зелених зон.

Як повідомляється на сайті Головне.com, про такі наміри стало відомо під час Погоджувальної комісії для узгодження спірних питань між громадськістю і замовником Генплану Києва.

"До переліку зелених зон Києва, що мають бути занесені до Генплану столиці до 2020 року включили розпродані та роздані за період діяльності депутатської більшості Черновецького-ПР у Київраді, аргументуючи це тим, що забудовники досі нічого на них не побудували. Не побудували, мабуть, тільки тому, що банально не змогли перепродати скандальну землю", - сказала Т. Меліхова.

Депутат уточнила, що йдеться, зокрема, про ділянки, які належать приватним особам на Жуковому острові, в урочищах «Горбачиха» та «Наталка» (вул. Прирічна Оболонського р-ну), у Пуща-Водницьке лісництві (вул. Лісова), парку «Покал» (вул. Наддніпровське шосе,2), Пн.-Зх. частина урочищі «Бичок» (вул. Столичне шосе), а також біля метро «Лісова» (вул. Попудренка і вул. Мурманська) та вільні земельні ділянки вздовж просп. Броварський.

Т.Меліхова зазначила, що влада в чергове своєю більшістю голосів внесла до Генплану землю, яка належать приватним власникам, а не громаді як зелену зону. Голова фракції наголосила, що це суперечить закону і є «замилюванням очей киянам», адже рішення Київради про надання зазначених земельних ділянок не відмінені. Більше того, питання про їх відміну навіть не розглядається в перспективі.

"Переважна кількість зазначених проектів рішення щодо передачі землі приватним особам чи компаніям була прийнята нинішньою більшістю Черновецького-ПР в Київраді. Тому ясна річ, ця ж більшість не проголосує за відміну прийнятих нею рішень. Хоча, нагадаю, що ставленик ПР пан О. Попов обіцяв, що поверне громаді Києва розкрадені землі", - додала вона.

Депутат також повідомила, що з 22 земельних ділянок, які не належать громаді Києва, але пропонуються до внесення в Генплан, Комісією з узгодження спірних питань були підтримані 18 ділянок, 4 перенесені до розгляду на наступне засідання: земельна ділянка на вул. Протасів Яр, на вул. Старообухівська, 13-15, вул. Старообухівська (хутір Мриги) та земля на Броварському проспекті. Лише одне питання щодо землі біля об’їзної дороги м. Бровари було відхилено.

