Виставка-щоденник Маріанни Абрамової «Some moments»

У Київському музеї російського мистецтва 12 липня о 18:00 відбудеться відкриття виставки-щоденника «Some moments» відомої художниці Маріанни Абрамової.

До 27 липня кияни та гості міста зможуть побачити унікальне зібрання 40 живописних робіт, велику частину яких, спеціально повернули із-за кордону.

За словами організаторів, основною концепцією виставки є несподіванка та свобода. Бажання протиставлення засиллю концепцій, схем і форматів – спонтанний живописний жест, йти вслід за настроєм – ось відправна точка створення та добору виставкових робіт. Магія пульсуючого червоного кольору і глибина вдумливого синього, їхній діалог на полотні. Так, до уваги відвідувачів: моменти відкриттів, радості, ніжності, сонячного захоплення, моменти самотності, любові, свободи...

Творчість художниці, Маріанни Абрамової, сповнена проникливим ліричним звучанням. Наповнений внутрішнім світлом живопис мисткині розкриває містичну сутність звичних речей, підносить над повсякденністю, змушуючи зупинитися та осмислити філософію простих речей. До того ж відома киянка – знана майстриня у професійному колі. Вона є членом Національної Спілки художників України, членом Організаційного Комітету міжнародної програми ООН «Художники Світу за мир і Гармонію», автором і куратором міжнародних арт-проектів, в тому числі щорічного арт-проекту «Палітра свободи». Крім того, вона – постійний учасник національних і міжнародних виставок. Її художні твори знаходяться у багатьох приватних колекціях в Україні, Словаччині, Італії, Чехії, Лівані, Росії, Швейцарії, Австрії, Данії та інших країнах світу.