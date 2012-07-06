Біля Жовтневого палацу готелю не буде

Київ. 6 липня. УНІАН. Прокуратура Києва заявляє про виконання рішення Господарського суду столиці щодо повернення у комунальну власність земельної ділянки площею 1,14 га на вул. Інститутській, 1-3 в Печерському районі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

"Повернені землі відносяться до охоронної зони садиби-пам’ятки національного значення – будівлі інституту шляхетних дівчат "Жовтневий палац", а також території, включеної до Програми розвитку зеленої зони в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Київський апеляційний господарський суд 12 березня задовольнив позов прокуратури столиці та скасував рішення Київської міської ради про надання в оренду та подальший продаж цієї земельної ділянки ТОВ "Історія міста" для будівництва готельного комплексу. Таким чином, суд апеляційної інстанції підтвердив законність відповідного рішення Господарського суду міста Києва від 12 січня цього року на користь прокуратури.

Довідка УНІАН. У 2006 році був оголошений інвестиційний конкурс щодо забудови ділянки з довгобудом на Інститутській, 3. Його виграло ТОВ «Історія міста». Згідно з умовами конкурсу, ТОВ мало передати під майбутній Музей історії Києва 10 тис. 700 кв. м зведених на цій території площ. Додатково воно також мало сплатити кошти за знесення будівлі, яка там існувала понад 20 років, не використовувалась і перебувала в аварійному стані. У лютому 2007 року Київрада дала дозвіл на знесення будівлі незавершеного будівництва на вул. Інститутській, натомість «Історія міста» перерахувала до бюджету Києва кошти за недобудову.

15 березня 2007 р. Київрада прийняла рішення про передачу ділянки площею 1,23 га на Інститутській, 3, ТОВ «Історія міста» в оренду на 5 років.

24 грудня 2009 р. сесія міськради прийняла рішення щодо погодження звіту про експертну грошову оцінку двох земельних ділянок на вул. Інститутській, 1-3, у Печерському районі столиці та продаж зазначених земельних ділянок ТОВ «Історія міста». Відразу після цього фракція БЮТ в Київраді висловила обурення з приводу прийнятого рішення, оскільки вважає, що продаж вказаної землі здійснено за безцінь. Так, за даними БЮТ, понад один гектар землі на вулиці Інститутській було продано по 30 тис. грн. за 100 квадратних метрів.

