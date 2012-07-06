Мешканець Дарниці відзначив свій 100-річний ювілей

Київ, 6 липня. УНІАН. Перший заступник голови Дарницької районної державної адміністрації Василь Дзюба, керівник Організації ветеранів України Анатолій Пилипенко та інші представники громадських організацій привітали мешканця свого району Буруха Геніна зі 100-річним ювілеєм.

Про це повідомляється на офіційному сайті Дарницької РДА.

З нагоди ювілею Буруху Хаймовичу були вручені цінні подарунки від голови Дарницької РДА Сергія Івановича Вітковського з побажаннями довгих років життя та міцного здоров`я.

Б. Генін є ветераном Великої Вітчизняної війни. Він з перших днів приймав активну участь у військових діях проти загарбницьких військ, служив механіком в авіаційному полку, закінчив війну в Німеччині в 1945 році.

