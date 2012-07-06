У Голосієво протестують проти будівництва на місці колишнього дитсадочка

Київ, 6 липня. УНІАН. Громадська організація "Молодіжний рух Києва" провела акцію протесту проти будівництва багатоповерхового житлового будинку на місці колишнього дитячого садочка за адресою: вул. Володі Дубініна, 2а.

Як повідомляється на офіційному сайті Голосіївської РДА, представники райдержадміністрації були присутні на громадській акції за зверненням народного депутата України Г.Омельченка та дорученням голови Київської міської державної адміністрації.

На думку районної влади, громадська організація, яка організувала акцію протесту, свідомо ухиляється від участі у громадських слуханнях з цього приводу.

"Громадською організацією "Молодіжний рух Києва" вже двічі планувалося проведення громадських слухань на предмет заборони будівництва житлового будинку на місці колишнього дитячого садочка по вул. Володі Дубініна, 2-А з визначенням конкретної дати, часу та місця. Двічі Голосіївською РДА для зручності громадян та проведення громадських слухань було підготовлено приміщення актової зали середньої загальноосвітньої школи №36 по вул. Стельмаха,9. Громадські слухання не відбулися, жоден із представників ГО "Молодіжний рух Києва" на громадські слухання не з’явився. Втретє слухання відбулися, але реальних результатів не мали. Організаторами не були запрошені представники контролюючих служб, а також служб, які дійсно могли б вплинути на ситуацію, яка склалася", - зазначається у повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням Голосіївської РДА, при зверненні до органів державної влади, громадською організацією не було вказано ні адреси листування, ні контактного телефону чи особи, що ставить під сумнів правдивість намірів діяльності громадської організації "Молодіжний рух Києва".

"Щодо позиції району, то Голосіївська районна державна адміністрація розділяє занепокоєння та позицію мешканців прилеглих житлових будинків та кварталу в цілому щодо неможливості будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Володі Дубініна, 2а", - наголошується у повідомленні районної влади.