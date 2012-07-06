Віщун Євро-2012 кнур Фунтик повернувся на ферму

Київ, 6 липня. УНІАН. Віщун чемпіонату Європи з футболу, кнур Фунтик, який близько трьох тижнів знаходився у вольєрі на Хрещатику та прогнозував результати матчів, повернувся на ферму за 20 кілометрів від Києва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

"Вчора, 5 червня, о 21.00 власник кнура Фунтика – режисер-постановник, заслужений артист України Олег Катков забрав тварину з вольєру на Хрещатику додому на ферму у звичні для нього умови", - йдеться у повідомленні.

На сайті зазначається, що господар кнура "просить дати Фунтикові кілька днів відпочити, адже, перебуваючи тривалий час у фан-зоні, він зазнав стресу".

Водночас, Головне управління екології та охорони природних ресурсів КМДА, відповідно до отриманої 4 липня заяви власника тварини О.Каткова, активно займається питанням розміщення символу Євро-2012 у Київському зоопарку.

На час вирішення питання розміщення Фунтика у столичному зоопарку, Головне управління ветеринарної медицини Києва рекомендувало повернути Фунтика на попереднє місце утримання, оскільки подальше перебування тварини у незвичних, стресових для неї умовах може призвести до погіршення стану її здоров’я.

Дворічний кнур Фунтик живе у селі, за 20 кілометрів від Києва. Він важить 380 кілограмів, а його улюбленою їжею є кукурудзяні палички, банани, яблука та тістечка.