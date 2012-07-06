Рух автотранспорту Хрещатиком відновлено

Київ. 6 липня. УНІАН. Сьогодні, 6 липня, було повністю відновлено рух транспорту столичним Хрещатиком.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Як відомо, у зв’язку з роботою офіційної фан-зони Євро-2012 Хрещатик на відрізку від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Інститутської впродовж місяця був закритий для руху транспорту.

Демонтаж фан-зони розпочався одразу після завершення чемпіонату. Основні конструкції вже розібрані та прибрані з Хрещатика. Повністю завершити демонтаж обіцяють уже за декілька днів.