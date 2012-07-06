На Подолі розпочали ремонт дворів

Київ, 6 липня. УНІАН. Реалізація комплексної програми реконструкції житлового фонду, прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у Подільському районі столиці розпочалася не лише із заміни асфальтового покриття та ремонту під’їздів у найзанедбаніших дворах.

Як повідомляється на сайті КМДА, тут також замінюють ліфти, облаштовують квітники та дитячі майданчики. Наразі роботи тривають на п’яти вулицях.

Так, за адресами: вулиця Фрунзе, 122/1, вулиця Тульчинська, 3, проспект Георгія Гонгадзе, 7, 9, та 11 комунальне підприємство ШЕУ Подільського району виконує роботи з асфальтування прибудинкових територій. Дорожня техніка вже почала ліквідовувати ями. Фреза знімає верхній шар старого асфальту – незабаром тут буде свіже полотно. Лише на вулиці Фрунзе та проспекті Георгія Гонгадзе замінять понад чотири тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Нині тут укладають бортовий камінь.

Окрім відремонтованих доріг, на мешканців Подола чекатимуть оновлені квітники. Біля будинків та вздовж алеї у напрямку до Синього озера викладають із каміння фігурки тварин.

Водночас на вулиці Ярославська, 26/24 замінюють одразу 2 ліфти. Роботи виконує СЛУ «Київліфт-2» ТДВ «Укрліфтсервіс».

А на проспекті Свободи, 2-А та 2-В на повну триває ремонт сходових клітин. Тут уже розпочали виконувати малярні та облицювальні роботи. Орієнтовний термін завершення робіт – кінець липня поточного року.

Наразі район визначається із місцем розташування нового дитячого майданчика. Його почнуть облаштовувати вже до кінця літа.

