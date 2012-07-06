За півроку зросла вартість котеджів під Києвом

Київ. 6 липня. УНІАН. Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні за січень-червень 2012 року зросла на 2,07% (20 дол.) – до 984 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 10,80% (150 дол.) – до 1 239 дол./кв. м.

При цьому в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 260 дол./кв. м, найдорожчим, – Обухівський район, де середня ціна продажу склала 1 474 дол./кв. м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксоване в Києво-Святошинському районі – на 6,40% (88 дол.) – до 1 464 дол./кв. м, Обухівському, – на 6,04% (84 дол.) – до 1 474 дол./кв. м, Васильківському, – на 5,88% (56 дол.) – до 1009 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 3% (19 дол.) – до 652 дол./кв. м, Фастівському, – на 12,04% (62 дол.) - до 577 дол./кв. м, Білоцерківському, – на 7,62% (39 дол.) – до 551 дол./кв. м, Миронівському, – на 9,48% (44 дол.) – до 508 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 9,20% (39 дол.) – до 463 дол./кв. м, Богуславському – на 8,17% (30 дол.) – до 397 дол./кв. м, Яготинському районі – на 6,74% (24 дол.) – до 380 дол./кв. м, Іванківському – на 7,51% (26 дол.) – до 372 дол./кв. м, Таращанському, – на 12,77% (36 дол.) – до 318 дол./кв. м, Сквирському – на 15,56% (35 дол.) – до 260 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння спостерігалося в Бориспільському районі – на 9,13% (118 дол.) – до 1 174 дол./кв. м, Макарівському районі – на 10,25% (104 дол.) – до 911 дол./кв. м, Вишгородському – на 6,60% (61 дол.) – до 863 дол./кв. м, Ракитнянському – на 3,43% (13 дол.) – до 366 дол./кв. м, Броварському, – на 4,91% (46 дол.) – до 890 дол./кв. м, Згурівському – на 8,76% (34 дол.) – до 354 дол./кв. м, Бородянському – на 6,41% (55 дол.) – до 803 дол./кв. м, Баришівському – на 5,68% (27 дол.) – до 448 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не беруть участі в аналізі).