Порушено кримінальну справу проти командира рятувального загону

Київ. 6 липня. УНІАН. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно командира гірничорятувального загону за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, командир під час аварійно-рятувальних робіт надав підлеглому рятувальнику вказівку провести підйом вагона потяга метрополітену та вилучити тіло загиблого за допомогою пневматичного обладнання, правила експлуатації та порядок роботи з яким в організації відсутні.

Після підняття вагона одна із складових пневматичного обладнання - пневматична подушка - вдарила рятувальника у голову, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кістки та забійні рани обличчя.

Справу порушено за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України.

25 квітня на станції столичного метро «Олімпійська» людина потрапила під потяг. Роботи з вилучення тіла загиблого проводилися воєнізованим гірничорятувальним загоном, який здійснює аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів КП «Київський метрополітен» при виникненні надзвичайних ситуацій.