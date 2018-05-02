Столичний зоопарк поповнює свою колекцію

У зоопарку відсвяткували іменини зубреняти, який народився у травні. Ім’я маленькому парнокопитному обрала трирічна відвідувачка зоопарку Єва. Із поміж більш ніж трьох десятків варіантів, які вигадали кияни, дівчинка витягнула записку із назвою “Мей”. Саме так відтепер і називатимуть маленького зубра. А завтра, 7 липня, відвідувачам вперше покажуть слона Хораса.

"Напередодні свята ми запропонували відвідувачам вигадати ім’я для зубреняти. Єдиною умовою було те, що воно мало починатися з літери “М”, як і у його батьків,— розповіла “Хрещатику” прес-секретар столичного зоопарку Анжеліка Комарова.— Нам написали 38 різних варіантів, серед них були Мінотавр, Мірча, Мерлін та інші. Обрати ім’я ми доручили маленькій дівчинці Єві, яка гуляла у зоопарку з бабусею. Із спеціального акваріума, куди ми поскладали записки, вона витягла папірець із іменем “Мей”. Я вважаю, що це гарне і символічне ім’я для тварини, адже зубреня народилося у травні”.

Начальник відділу копитних тварин Київського зоопарку Ігор Марійчук розповів, що для зубрів у столичному зоопарку створені цілком комфортні умови для проживання, тож тварини почуваються добре. Крім того, для них та бізонів планують розширити вольєри. Зараз у зоосаді тривають роботи по благоустрою вольєрів для плямистих та благородних оленів.

“З часом ми плануємо поповнити колекцію зоопарку африканськими антилопами бонго, це красиві тварини із яскраво-помаранчевим окрасом і білими смугами на боках.— розповів “Хрещатику” Ігор Марійчук.— Зимовий вольєр для цих тропічних тварин у нас готовий, є чудове місце, де можна облаштувати літній, тож будемо сподіватися, що у майбутньому ми зможемо побачити бонго у Києві”.

Поки у зоопарку міркують, яких тварин придбати, аби зробити зоосад цікавішим для відвідувачів, уже наступного тижня кияни зможуть побачити слона Хораса, у якого закінчується карантин після приїзду з Ростовського зоопарку. Семирічна тварина почуває себе добре та має гарний апетит.

“Усі умови для слона ми створили,— розповідає пан Ігор, який працює кіпером — доглядачем Хораса.— У вольєрі є басейн, спорудили величезну парасолю від сонця, впевнений, що тварині буде комфортно. Спільну мову із ним ми знайшли, адже я їздив на стажування у Ростов, і ще там ми почали звикати одне до одного. Він уже знає прості команди. Водночас, у спілкуванні із ним я увесь час повинен бути максимально уважним, бо слони — це одні із найрозумніших і водночас найнебезпечніших тварин”.

Уперше у літній вольєр Хораса випустять у понеділок, коли у зоопарку буде санітарний день, і тварина зможе звикнути до навколишнього середовища, а уже у вівторок його зможуть побачити всі відвідувачі.

За матеріалами газети "Хрещатик"