На Садовій з вікна випала 6-річна дівчинка

Київ, 5 липня. УНІАН. У столиці в будинку 63 на вулиці Садовій маленька дитина оперлася на москітну сітку та випала з вікна.

Як повідомляє "Комсомольская правда в Украине", інцидент стався 3 липня близько сьомої вечора.

Місцеві жителі кажуть, що побачили, як з вікна другого поверху щось впало на землю. Підбігши до місця події, люди побачили, що це "щось" була 6-річна Валерія П., яка жила в будинку з батьками.



"Дівчинка, можна сказати, народилася в сорочці. На перший погляд висота не велика, тим не менш падіння могло закінчитися трагічно", - розповіли лікарі «Охматдиту», куди доставили дитину.



Медики кажуть, що дівчинка сперлася на москітну сітку і та, не витримавши ваги дитини, порвалася. В результаті падіння маленька отримала закриту травму грудної клітки і забиття. Зараз Валерія перебуває у лікарні.