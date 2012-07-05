Верховна Рада підтвердила незаконність дій Кабміну, КМДА та Київради

- Сьогодні Верховна Рада України виключила Гостинний двір зі списку пам’яток, які не підлягають приватизації. Цим ВРУ підтвердила те, що до сьогодні Гостинний двір був пам’яткою.

Тому всі рішення Кабміну, КМДА, Київради та їх структур щодо видачі дозволів на продаж та реконструкцію Гостинного двору як не пам’ятки, суперечать закону.

Я неодноразово звертав увагу влади на те, що всі дії навколо Гостинного двору суперечать закону. Це, передусім, стосується постанови Кабміну щодо виключення його зі списку пам’яток архітектури, рішення Фонду держмайна про продаж будівлі, рішення Київради про реконструкцію історичної споруди та тих чиновників, які завізували відповідні рішення. Можна довго сперечатися чи правильне було рішення ВРУ (а на мою думку воно неправильне), але факт залишається фактом: до сьогоднішнього дня безліч чиновників порушували закон і мають бути за це покарані.

Тому я звернувся до Прокуратури з проханням покарати чиновників, які порушували закон і діяли стосовно Гостинного двору, не враховуючи його статус пам’ятки.

Я абсолютно переконаний, що захисники Гостинного двору не підуть з нього доти, доки Київрада не виключить з рішення про розробку проекту землеустрою пункт щодо реконструкції будівлі. Гостинний двір може бути переданий приватному власнику лише для обслуговування, а не для реконструкції. Якщо ж історичній будівлі необхідний серйозний чи навіть капітальний ремонт, то це входить до поняття обслуговування.

Останнє перед канікулами засідання Київради відбудеться в четвер, 12 липня 2012 року, і якщо власники поспішають з початком ремонтних робіт будівлі, то вони мають напружитися і зробити все можливе, щоб призначення "реконструкція" було виключене з рішення Київради вже 12 липня.

Олександр Бригинець, голова комісії Київради з питань культури та туризму