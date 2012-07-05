У Шевченківському районі привітали з Днем родини сімейні династії

Київ, 5 липня. УНІАН. У Шевченківському районі родини-династії отримали подарунки з нагоди Дня родини, який вперше відзначатиметься цього року 8 липня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Шевченківської РДА.

Подарунки від районної влади отримала родина Скібо - династія професійних військових в 3-х поколіннях, - родина Глухеньки - династія лікарів у 5-ти поколіннях, родина Іллясевичів та родина Губських, декілька поколінь якої працюють в КП ЖЕК "Центральна".

"Очолює цю династію двірників Губська Ганна Володимирівна. Вона незмінно протягом 42 років забезпечує порядок на вулиці Лисенка (біля Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка). За багаторічну взірцеву працю родина неодноразово отримувала подяки, нагороди як від Київської міської влади так і Шевченківської райдержадміністрації", йдеться у повідомленні.