У Святошині відкрито перший Центр обслуговування платників податків
16:14, 05 липня 2012Київ
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Невдовзі подібні Центри будуть відкриті у кожному з районів міста. Крім того, найближчим часом планується відкриття Центру обслуговування платників податків для іноземних громадян в ДПС у Києві.
Київ, 5 липня. УНІАН. У Святошинському районі відкрито перший у столиці Центр обслуговування платників податків.
Про це УНІАН повідомили у Святошинській райдержадміністрації.
"Введення в експлуатацію в Святошинському районі столиці Центру обслуговування платників податків – це перша ластівка якісних перетворень податкового відомства в сервісну службу. Невдовзі подібні Центри будуть відкриті у кожному з районів міста. Також найближчим часом планується відкриття Центру обслуговування платників податків для іноземних громадян в ДПС у Києві", – голова столичної податкової інспекції Ірина Носачова.
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