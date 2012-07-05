У Святошині відкрито перший Центр обслуговування платників податків

Київ, 5 липня. УНІАН. У Святошинському районі відкрито перший у столиці Центр обслуговування платників податків.

Про це УНІАН повідомили у Святошинській райдержадміністрації.

"Введення в експлуатацію в Святошинському районі столиці Центру обслуговування платників податків – це перша ластівка якісних перетворень податкового відомства в сервісну службу. Невдовзі подібні Центри будуть відкриті у кожному з районів міста. Також найближчим часом планується відкриття Центру обслуговування платників податків для іноземних громадян в ДПС у Києві", – голова столичної податкової інспекції Ірина Носачова.