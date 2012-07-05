У вересні введуть в експлуатацію І чергу житлокомплексу RiverStone

15:57, 05 липня 2012
Київ
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Три 23-поверхові будинки

Київ. 5 липня. УНІАН. Інвестиційно-девелоперська компанія Ukrainian Development Partners (UDP) планує у вересні 2012 року ввести в експлуатацію першу чергу житлового комплексу RiverStone на Дніпровській набережній, 14, в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі житлокомплексу.

Згідно з повідомленням, перша черга будівництва складається з трьох 23-поверхових будинків на 147 квартир кожний і двоповерхового ресторану з терасою і відкритим майданчиком на даху.

Генеральним підрядчиком будівництва виступає компанія «Міськжитлобуд».

Будівництво житлокомплексу розпочалося у другому кварталі 2010 року.

У цілому проектом передбачається будівництво 10 житлових 23-поверхових будинків на 1323 квартири. Загальна площа житлових і громадських будівель становитиме 278,8 тис. кв. м. Площа земельної ділянки під забудову становить 7,03 га. Проектом також передбачено будівництво підземно-наземного паркінгу на 915 машиномісць.

Інфраструктура комплексу включатиме фітнес-центр, перукарню, салон краси, медичний і стоматологічний центри, дитячий садок, супермаркет, аптеку, хімчистку, відділення банку.

Завершення будівництва житлокомплексу заплановано на 2016 рік.

Довідка УНІАН. Ukrainian Development Partners (UDP) – інвестиційно-девелоперська компанія, яка реалізовує проекти комплексного розвитку міських територій. У 2006 році UDP була створена як керуюча компанія для консолідації активів і операцій, пов`язаних з нерухомістю.

Основними об`єктами компанії є житловий квартал «Новопечерські Липки», ЖК «Паркове Місто», ТРЦ Ocean Plaza, МФК Riverstone, одеський клубний дім Maristella.

До складу UDP входять самостійні функціональні структури: фінансова компанія UDP Asset Management, юридична компанія Ukrainian Legal Assistance, проектна компанія «КАПА», генпідрядна будівельна компанія «Перспектива», маркетингове агентство UDP Promo, служба продажу Sales House.

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