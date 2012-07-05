Вартість оренди житла в Києві до вересня може зрости

Київ. 5 липня. УНІАН. Вартість оренди житла в Києві до вересня поточного року може зрости, мінімум, на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив президент Союзу фахівців з нерухомого майна України (СФНМ) Олександр Рубанов.

За його словами, якщо на сьогодні однокімнатну квартиру в столиці можна орендувати за 350 дол., то до вересня вартість оренди може зрости, як мінімум, на 10% - до 380-400 дол. на місяць.

У свою чергу голова Національної ради Рієлторської палати України (РПУ) Олександр Бондаренко відзначив, що орендні ставки зростатимуть через неможливість населення придбати житло. Також на величині орендної плати позначиться очікуване після парламентських виборів підвищення комунальних платежів.

«Оренда може збільшитися на суму комунальних платежів. Орендодавці перекладають свої витрати на плечі орендаря», - уточнив він.

О.Рубанов додав, що традиційно вибори сприятимуть підвищенню попиту на оренду житла.