План надходжень до бюджету міста виконаний майже на 90%

Київ. 5 липня. УНІАН. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко заявляє, що план надходжень до бюджету міста у січні-червні 2012 року виконаний на 89,6%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Р.Крамаренка.

"За перше півріччя 2012 року до загального фонду бюджету Києва надійшло 4,5 млрд грн. Це становить 89,6% від плану і на 450,2 млн грн більше аналогічних надходжень минулого року", - сказав Р.Крамаренко.

За його словами, податок на доходи фізичних осіб залишається найвагомішим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету Києва і становить 73,9%. "Виконання цього показника у нас майже стовідсоткове – при плані 3,36 млрд грн, ми отримали 3,3 млрд грн. Але для міста є дуже актуальним питання щодо повернення норми зарахування до бюджету міста Києва 100% податку на доходи фізичних осіб, адже цифра надходжень сьогодні могла б бути 6,6 млрд грн", - додав він.

Р.Крамаренко нагадав, що київська влада неодноразово зверталася до Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів з цього питання. "У Верховній Раді України знаходяться на розгляді законопроекти з зазначеного питання, але на сьогоднішній день це питання залишається не вирішеним", - зазначив заступник голови КМДА.

Другим за обсягом джерелом надходжень до загального фонду бюджету Києва є плата за землю – у першому півріччі ці надходження склали 942,9 млн грн.

До спеціального фонду бюджету міста Києва надійшло 702,1 млн грн, що становить 89,8% від плану на 6 місяців. До бюджету розвитку надійшло 532,9 млн грн (87,1%).

"Основна позиція, яка може бути недовиконана, – це плата за землю. Причинами невиконання є неврегульованість на законодавчому рівні питань оформлення земельних ділянок, де не оформлено право установчих документів, та приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України договорів оренди землі, ставки за якими нижче трьохкратного розміру", – констатував Р.Крамаренко.