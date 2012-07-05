Понад 33 тис киян отримали свою "тисячу"

Київ, 5 липня. УНІАН. У Києві компенсаційні виплати за втрачені кошти у "Сбербанку СРСР" отримали 33,5 тис киян.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Київська влада нагадує, що для отримання компенсації, необхідно пройти процедуру актуалізації даних вкладників, яка розпочалася в Ощадбанку з 2 квітня.

Дізнатися про час і адресу філії Ощадбанку, де буде відбуватися актуалізація даних, вкладник може кількома шляхами:

- зателефонувавши на «гарячу телефонну лінію» за номерами телефонів 0-800-212-000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів Україною) або (044)-364-21-21 (за тарифами Укртелекому). Лінія працює з 9:00 до 18:00 без вихідних;

- направивши SMS–повідомлення на короткий номер 8052 (безкоштовно для абонентів Київстар, Beeline™, МТС та life:). У повідомленні слід вказати цифрове значення номера паспорта вкладника (без серії) та дату його народження;

- заповнивши спеціальну форму у розділі «Інформація для вкладників Сбербанку колишнього СРСР» на сайті Ощадбанку www.oschadnybank.com.

На сьогодні свої дані актуалізували, понад 3 млн. 410 тис. вкладників отримали дату та час проведення актуалізації своїх даних, з них 2 млн. 500 тис. вже пройшли актуалізацію.