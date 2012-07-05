Радіоринок на Караваєвих дачах буде закрито?

Київ, 5 липня. УНІАН. Правоохоронні органи посилили перевірки на столичному ринку радіотехніки на Караваєвих дачах.

Про це сьогодні повідомляє "Газета по-українські" з посиланням на підприємців, які торгують на ринку.

"У перші дні на ринку був повний бєзпрєдєл. Міліції ходило по 20 чоловік, перевіряли документи, Має власний контейнер, торгує телефонами і запчастинами до комп`ютерів. — А в кого ті документи є, та ще й на все? Почали з айфонів. В Україні немає офіційного постачальника від компанії "Епл", ясно що і в нас документів на айфони — нуль. Потім торбили всіх підряд, навіть чохли для мобілок перевіряли. На дальньому проході хлопця до мікроінсульту довели. Цілий день його мусолили, мов усе нормально було. А тоді прийшли на наступний і давай по новій. Точка напівзакрита, жарюка, як на сковороді, от серце й не витримало. По "скорій" його забрали", - розповідає 24-річний Сергій, не називаючи свого прізвища.

За його словами, адміністрація ринку пропонувала підприємцям сплатити збір, щоб перевірки були завершені. "Більшість тільки чують про міліцію, зразу закриваються. Від них же відкупитися нереально. Великі оптові контори загрібали, що вже скажеш про дрібноту, як ми. Щомісяця підприємці платять ринку близько 500 доларів за місце. Через перевірки втратили половину місячного прибутку", - додає підприємець.

Підприємці звернулися зі скаргою до прокуратури Києва щодо незаконності міліцейських рейдів. "Рейдерство натуральне. Навіть у кого були документи, міліція каже, закривайтеся, щоб вас тут більше не бачили. Із великих павільйонів товар машинами вивозили. Але видно, якось порішали, бо оптовики знову торгують. Думаємо, десь зверху не можуть ринок поділити. Між ким - не знаємо", - додав ще один торговець.

Водночас правоохоронні органи заявляють, що перевірка радіоринку є плановою. "Радіоринок - одне з місць, де збувають крадені телефони. Коли закінчиться перевірка, сказати неможливо. Адже правоохоронці приходять на ринок, а підприємці, в яких з документами не все гаразд, вішають замок і тікають. Близько 20 відсотків ринку не працює, бо не мають дозвільних документів. Продукцію вилучаємо у крайньому випадку, коли явно контрафактна. Про результати перевірки говорити ще зарано, бо вона не закінчилася", - повідомив представник київського управління міліції Ігор Михалко.