Загальний рівень сплати киянами ЖКП становить 96,96%

Київ, 5 липня. УНІАН. Загальний рівень сплати киянами за житлово-комунальні послуги із врахуванням погашеної заборгованості у червні становить 96,96% при 88,7% поточної сплати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на директора комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслава Каплуненка.

Серед будинків комунальної форми власності найкращий показник рівня оплати з врахуванням погашеної заборгованості досягнуто у Дарницькому (100,94%) та Печерському (99,16%) районах.

За рівнем поточної сплати серед будинків комунальної форми власності у лідерах: Дарницький, Голосіївський та Печерський райони.

Серед будинків ОСББ стовідсотковий рівень оплати перевищено у Святошинському (102,43%) та Печерському (100,67%) районах. Дещо менший рівень оплати серед будинків кооперативної (95,75%) та відомчої форми власності (97,87%).

Найнижчий рівень сплати за червень 2012 року у Святошинському (95,39%) та Оболонському (95,59%) районах.