На столичних пляжах тимчасово заборонено купатись

Київ, 5 липня. УНІАН. Державна санітарно-епідеміологічна служба України тимчасово заборонила купання у таких водоймах, як «Гаращиха» на пляжі «Пуща-Водиця», озері «Радунка» (пляж «Райдуга»), озері «Тельбін», у протоках Дніпра на пляжах «Молодіжний» та «Передмістна Слобідка», а також у річці «Десенка».

Про це УНІАН повідомили у комунальному підприємстві «Плесо».

Таке рішення було прийнято у зв’язку із високою температурою повітря. Це стало причиною тимчасової невідповідності санітарним вимогам якості води у зазначених водоймах.

Наразі на території поблизу названих водойм працівники комунального підприємства «Плесо» встановили інформаційні щити про заборону купання.