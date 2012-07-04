В Оболонському районі дозволено купатися лише в двох озерах

Київ, 4 липня. УНІАН.В Оболонському районі столиці лише на 2 офіційних пляжах - на оз. «Вербному» та на 7-й лінії в «Пуща-Водиці» - дозволено купатися.

Про це повідомляється на офіційному сайті Оболонської РДА.

"Ці два пляжі в силу виконання санітарних вимог, наявності необхідної інфраструктури, задовільної якості води в водоймах, отримували санітарні паспорти, які свідчили про готовність пляжів до оздоровчого сезону", - йдеться у повідомленні.

Так, на озері "Вербне" завершено зрізування заростей очерету, чагарників верболозу,очищення та розрівнювання піску на пляжі встановлено З питних фонтанчики, 5 біотуалетів, проведено прибирання прибережної території по периметру від опалого листя і сміття. Проведена промивка та хлорування водопровідної мережі. Пофарбовано та відремонтовано пляжний інвентар, пофарбовано приміщення медичного пункту. В медичний пункт завезено медикаменти та білизну. Встановлено 4 контейнери для сміття на адмінтериторії та урни для його збору вздовж пішохідної доріжки. Дератизаційні заходи проведені в повному обсязі.

На пляжі "Пуща - Водиця", що на 7-й лінії ставка "Гаращиха" проведено прибирання прибережної зони, очищення водного дзеркала від сміття, очерету, пофарбовано та відремонтовано пляжний інвентар, встановлено два питні фонтанчики,є 2 стаціонарні туалети, встановлено 6 контейнерів для збирання сміття. Функціонує медичний пункт, рятувальна служба. Дератизаційні заходи проведені в повному обсязі.