На бульварі Перова МАФи працюватимуть легально

Київ, 4 липня. УНІАН. Дніпровська райдержадміністрація погодила розміщення МАФів на бульварі Перова, 19.

Про це повідомляється на офіційному сайті Дніпровської РДА.

Таке рішення було ухвалене за результатом розгляду звернення керівництва ПрАТ "Дніпровський ринок".

"Враховуючи, що територія під розміщення МАФ вільна від інженерних мереж, комісія прийняла рішення погодити схеми розміщення МАФ на території ПрАТ "Дніпровський ринок", що на бульварі Перова, 19", - зазначається у повідомленні.

