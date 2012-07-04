Голосієво готується до свята Івана Купала
17:00, 04 липня 2012Київ
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Гуляння відбуватимуться в Національному музеї народної архітектури та побуту України (с. Пирогів) 6 липня. Відвідувачі матимуть змогу познайомитися і стати безпосередніми учасниками давніх традиційних українських обрядів:
Київ, 4 липня. УНІАН. В Національному музеї народної архітектури та побуту України (с. Пирогів) 6 липня святкуватимуть день Івана Купала.
Як повідомляється на офіційному сайті Голосіївської РДА, гуляння розпочнуться о 18.00.
На святі відвідувачі матимуть змогу познайомитися і стати безпосередніми учасниками давніх традиційних українських обрядів: вінкоплетіння, прибирання купальського деревця, водіння хороводів, ворожіння на вінках, пускання палаючих коліс, очищення вогнем та водою. Фольклорні колективи з Київської, Житомирської, Черкаської областей познайомлять гостей свята з купальським дійством свого регіону.
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