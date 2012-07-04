Урочище «Чорторий» відновлять

16:55, 04 липня 2012
Київ
4

Розпорядження КМДА

Київ, 4 липня. УНІАН. Всеукраїнський парк пам’яті борців за свободу і незалежність України «Чорторий» відновлять, а на території заплави здійснять відповідні роботи з благоустрою та берегоукріплення.

Про це йдеться у розпорядженні, підписаному головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим.

Згідно з розпорядженням, замовником робіт визначено Головне управління культури – для проектування та виконання робіт з благоустрою визначить генеральні проектну та підрядну організації.

Деснянській районній у місті Києві держадміністрації та Головному управлінню контролю за благоустроєм доручено у встановленому порядку погодити проект благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорторий».

Заходи з благоустрою здійснюватимуть за рахунок залучених коштів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter