У столиці вперше святкуватимуть День родини

Цими вихідними у столиці вперше відзначатимуть День родини. Святковий захід відбудеться 8 липня о 16:00 на Контрактовій площі.

Для киян та гостей міста організатори підготували святкову програму з розіграшем призів, розвагами для дітей, виставку-ярмарок творчих робіт родин столиці та майстер-класи з народних ремесел.

Крім того, у програмі святкування фестиваль традиційної культури родини «Родовід». У рамках, якого київські родини у ігровій формі представлятимуть свої таланти. Також відбудеться конкурс на кращу сімейну візитівку з теми «Дерево роду».

О 18:30 відбудеться урочиста церемонія нагородження сімей Києва, які прожили у шлюбі 50 і більше років, переможців міського конкурсу «Сім’я року», одиноких батьків та матерів, що самі виховують дітей, родин-учасників фестивалю «Родовід», та переможців конкурсу на кращу сімейну візитівку.

Завершить святкову подію гала-концерт за участю відомих виконавців, учасників телевізійних талант-шоу.

Зауважимо, що для організації та проведення святкового заходу 8 липня з 7:00 до 22:00 будуть внесені відповідні зміни до руху пасажирського транспорту загального користування, а також здійснюватиметься перекриття дорожнього руху на Контрактовій площі з 10:00 до 22:00.

Організатори заходу: Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, Київський міський центр сім‘ї «Родинний дім» за підтримки Київської міської державної адміністрації.