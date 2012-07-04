У Києві продовжують опитувати киян щодо логотипу столиці

Київ, 4 липня. УНІАН. Влада Києва продовжила опитування киян та гостей міста щодо вибору найкращого логотипу столиці.

Про це УНІАН повідомили в комунальному підприємстві "Столиця".

Прийняти участь в анкетуванні можуть усі охочі посприяти визначенню офіційного логотипу Києва. Мешканці столиці та гості мають змогу обрати один із 10 варіантів логотипу міста, що вийшли до другого етапу конкурсу.

4 липня команда із 5 опитувачів працює біля виходу зі станції метро «Героїв Дніпра».

6 липня – біля виходу зі станції метро «Либідська».

9 липня – біля виходу зі станції метро «Лівобережна»;

10 липня – біля виходу зі станції метро «Дарниця»;

11 липня – біля виходу зі станції метро «Петрівка».

Опитування проходитиме з 16.00 до 19.30.

Залучити до участі в дослідженні планується не менше 10 тисяч осіб в усіх районах міста.

Опитування проводить КП «Столиця» за власні кошти. Представники ЗМІ можуть спостерігати за ходом опитування, а також прийняти в ньому участь.

Як повідомляв УНІАН, у березні організаційний комітет визначив переможця другого етапу конкурсу. Їм став логотип «Київ – місто, де все починається», який набрав 9129 голосів у інтернет - та СМС - голосуванні. Друге місто посів логотип «Київ. Ви повернетесь знову»,за який проголосували 8561 учасників, а третє - «Київ – мозаїка вражень» із 7435 голосами.

У інтернет- та СМС-голосуванні за найкращій логотип міста взяли участь 28 тис. 320 осіб. З них 20 029 осіб віддали голоси за допомогою соціальних мереж, а 8 291 осіб – взяли участь у СМС-голосуванні.

Для оцінки було запропоновано 10 робіт з тих, що обрало професійне журі дизайнерів та художників. Загалом на конкурс було надіслано 130 робіт.