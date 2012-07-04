У Київраді "зарубили" майже 30 тис. підписів за референдум

Київ, 4 липня. УНІАН. Секретаріат Київської міської ради завершив вибіркову перевірку підписів, зібраних 61 ініціативною групою на підтримку проведення Першого місцевого референдуму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідний підсумковий акт підписали виконувач обов’язки міського голови, секретар Київради Галина Герега та представники 61 ініціативної групи, що займалися збором підписів.

За підсумками вибіркової перевірки дійсними визнано 310 568 із зібраних 334 540 підписів киян на підтримку проведення місцевого референдуму. За дорученням в.о. міського голови, секретаря Київської міської ради Галини Гереги, Секретаріат Київської міської ради надасть копії підсумкового акту представникам ініціативних груп.

За рішенням ініціативних груп, на перший київський референдум винесені такі питання: "Чи схвалюєте Ви обов`язкове включення в щорічний бюджет м. Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці?", "Чи схвалюєте Ви створення в Києві підпорядкованої міській громаді муніципальної міліції, яка повинна забезпечувати порядок у місті й безпеку жителів?" і "Чи схвалюєте Ви основні проектні рішення нового Генерального плану розвитку Києва?". В останньому питанні мова йде про захист від забудови Дніпровських схилів і територій, прилеглих до Києво-Печерської лаври і Софії Київської, дотримання відповідних рекомендацій ЮНЕСКО, реставрацію історичних будівель без збільшення їх висотності, заборону будівництва більше дев`яти поверхів в історичній частині Києва, збільшення на 20% площ парків, бульварів і скверів в розрахунку на одного жителя з урахуванням прогнозу приросту населення тощо.