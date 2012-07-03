Театру ім.Франка буде передано землю, на якій він розташований

Комісія Київради підтримала рішення про надання театрові ім.Франка земельної ділянки, на якій він розташований

Київ. 3 липня. УНІАН. Комісія з питань культури та туризму підтримала проект рішення Київради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному підприємству «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка» на площі Івана Франка, 3 у Печерському районі для експлуатації та обслуговування будівель театру та автостоянки службового транспорту».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови зазначеної комісії Олександра Бригинця.

«За нинішньої ситуації в місті, коли кожна земельна ділянка, що «погано лежить» є предметом наживи, безумовно, дуже важливо подбати про те, щоб її не поцупили з-під носа. Саме тому, наша комісія одностайно підтримала театр ім. І. Франка в прагненні отримати гарантію на володіння театром землею», - заявив О.Бригинець.

Депутат розповів, що на зазначеній земельній ділянці розташована будівля театру ім. І. Франка, збудована у 1898 році, виробничий корпус з Камерною сценою та асфальтовані ділянки, прилеглі до центрального і службового входів театру. Зі сторони службового входу знаходиться ділянка для функціонуючої автостоянки службового автотранспорту. Через неї здійснюється проїзд вантажного автотранспорт для транспортування великогабаритних декорацій театру ім. І. Франка і театрів, що перебувають на гастролях.