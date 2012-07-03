На озерах Подільського району купання заборонено

Київ, 3 липня. УНІАН. 15 озер Подільського району включені до переліку водних об’єктів, які не рекомендовані для купання в літньому оздоровчому сезоні 2012 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Подольської райдержадміністрації.

В минулі роки тільки оз. Синє використовувалось населенням, як зона відпочинку біля води, якою опікувалось КП "Плесо" та за яким вівся нагляд фахівцями СЕС Подільського району з проведенням лабораторного контролю води. З 4 квітня підприємство припинило обслуговування території зони відпочинку оз. Синє.

Згідно з рішенням Київської міської ради, оз. Синє та прилегла до нього територія (15,97га) передані в довгострокову оренду на 25 років ТОВ "Каштанове місто". На даний час організацією ТОВ "Каштанове місто" не розпочаті роботи по благоустрою території біля оз. Синє.

Незважаючи на це, фахівцями СЕС Подільського району двічі на місяць, починаючи з травня по вересень, проводиться лабораторний контроль якості води оз.Синє. За результатами досліджень якість води оз. Синє в травні та червні відповідала вимогам діючого стандарту, як для води зони відпочинку, де не передбачено купання. Саме тому на прибережній смузі встановлені щити про заборону купання, яке може стати небезпечним.

Для запобігання та профілактики лептоспірозу ДКП "Плесо" склало договір на проведення дератизаційних заходів на площі в 1 га з ММВП "Профілактична дезінфекція", яким було виконано 3 тури дератизації.

Лептоспірозом людина може захворіти при контакті з сечею заражених тканин або контактуючи із зараженою водою в річках. Збудниками хвороби можуть бути гризуни, собаки, рогата худоба, свині і коні. Лептоспіроз може потрапляти через розрізи і розтерту шкіру, а також через слизові оболонки очей, носа і рота. Передача від людини до людини відбувається рідко.

Симптоми захворювання: хвороба часто важка для діагностування, тому необхідна обов’язкова лабораторна підтримка. ранні стадії хвороби можуть проявлятися в лихоманці, нестерпному головному болю, болю м’язів, почервонінні очей, черевному болю, жовчності, кровотечі на шкірі та слизових оболонках, блювоті, проносі та висипах. Випадки можуть прогресувати до важкої стадії та смерті.

