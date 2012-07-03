Влада Святошина зобов'язала районні підприємства підвищити зарплату

Київ. 3 липня. УНІАН. Святошинська районна влада зобов`язала керівників територіальних підприємств підвищувати розмір середньомісячної заробітної плати до рівня середньої заробітної плати по Києву.

Як повідомляється на офіційному сайті Святошинської РДА, про це йшлося на засіданні робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

Заслухано одинадцять керівників підприємств: ТОВ "Шардоне", ТОВ "Алькантра", ТОВ "Восток-Сервіс", ПП "Сінк", ТОВ "КГ" Ефен", ТОВ "Перукарня Лада", ВКФ "Діоніс", ТОВ "НДН" Екологія НГП", ТОВ "Амістад Бізнес Груп", ПП "Бімакс", ТОВ РС "Техсервіс". Заробітна плата на зазначених підприємствах виплачувалась у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати або на рівні мінімальної.

