Бессарабський ринок відсвяткував своє 100-річчя

Сьогодні, 3 липня, центральний ринок столиці - Бессарабка збирав киян та гостей міста на відзначення свого ювілею - 100-річчя від дня заснування.

Серед почесних гостей свята були присутні: заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, перший заступник голови Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації Віктор Давиденко, заступник голови Анатолій Баган.

Долучитися до свята вирішило й посольство Республіки Польща в Україні, представник якого на українській мові привітав усіх зі столітнім ювілеєм.

Ось уже десять десятиліть поспіль в самому серці Києва, на Бессарабській площі, вірою і правдою служить покупцям та торговцям величезний критий ринок, який до того ж є одним зі збережених на українській землі видатних творів архітектури пізнього модерну. Окрім того, критий ринок на Бессарабці - чудове досягнення інженерної думки. Його будівля пережила безліч катаклізмів, але збереглась до цього дня в практично первозданному вигляді.

Святковий настрій, що панував цього дня у приміщенні ринку, створювали не тільки відвідувачі та запрошені гості. Так, кожен бажаючий мав змогу взяти участь у безкоштовній лотереї. Численні призи: овочі, фрукти, цукерки, шампанське, хліб, східні ласощі, - отримав кожен учасник акції. Також, цього дня, під гаслом "Сало, м`ясо, ковбаса - Бессарабська смакота" працював незліченний за своїм асортиментом дегустаційний павільйон.

В такій доброзичливій атмосфері, гостей та працівників ринку запросили на офіційну урочисту церемонію. Руслан Крамаренко від імені голови КМДА Олександра Попова привітав усіх зі святом та вручив відзнаки та нагороди найдостойнішим робітникам ринку. Продовжити найприємнішу частину заходу на імпровізованій сцені вийшли Віктор Давиденко та Анатолій Баган. Від імені Шевченківської районної державної адміністрації працівникам КП "Бессарабський ринок" були вручені подяки за багаторічну й плідну працю. Апогеєм дійства став дарунок директору підприємства Анатолію Плахотнюку картини із зображення будівлі ринку з рук Віктора Давиденка.

Бессарабський ринок почав обростати легендами практично відразу ж після відкриття. Не дивно, що дітище варшавського архітектора Гая стало не тільки композиційним центром прилеглих вулиць, але й непомітно приєднало їх до власного титулу - Басейна, Круглоуніверситетська, невеликі відрізки Руставелі, Червоноармійської, Хрещатика та бульвару Шевченка вже давно сприймаються мешканцями як "ринкові" ділянки Бесарабки.

За матеріалами офіційного сайту Шевченківської РДА у Києві