Деснянську РДА відвідали учасники велотуру "Гамбург – Київ"

Київ, 3 липня. УНІАН. Учасники велотуру "Гамбург – Київ" відвідали Деснянську районну державну адміністрацію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Деснянської РДА.

Вже вдруге члени благодійної організації Німеччини "Тур співчуття", яку очолює Олівер Ерхардт, приїздять до України саме у такий незвичний спосіб.

Стартувавши 20 червня у Гамбурзі та перетнувши кордони Німеччини та Польщі, 29 червня учасники велотуру приїхали до Києва та Деснянського району.

