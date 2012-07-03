Деснянську РДА відвідали учасники велотуру "Гамбург – Київ"
17:40, 03 липня 2012Київ
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Вже вдруге члени благодійної організації Німеччини "Тур співчуття", яку очолює Олівер Ерхардт, приїздять до України саме у такий незвичний спосіб.
Київ, 3 липня. УНІАН. Учасники велотуру "Гамбург – Київ" відвідали Деснянську районну державну адміністрацію.
Про це повідомляється на офіційному сайті Деснянської РДА.
Вже вдруге члени благодійної організації Німеччини "Тур співчуття", яку очолює Олівер Ерхардт, приїздять до України саме у такий незвичний спосіб.
Стартувавши 20 червня у Гамбурзі та перетнувши кордони Німеччини та Польщі, 29 червня учасники велотуру приїхали до Києва та Деснянського району.
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