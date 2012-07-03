Київ. 3 липня. УНІАН. У Києві за час проведення Євро-2012 мобільні кав`ярні дістали збитки. Про це повідомив заступник голови правління громадської організації «Асоціація мобільних кав`ярень» Олексій Бусаєв під час дискусії на тему: «Євро-2012: чи виправдалися очікування малого і середнього бізнесу?».

За його словами, мобільним кав`ярням не вдалося заробити через розпорядження Київської міської державної адміністрації, а також через те, що діяльність мобільних кав`ярень виявилася законодавчо не врегульована.

О. Бусаєв зазначив, що мобільні кав`ярні, що працювали в центрі міста, дістали збитки, а до чемпіонату їх робота була прибутковою.

«У центральній частині, де знаходилася єврозона, ганяли всіх не тому, що є закон, а тому, що сказали зверху всіх закрити, всіх ганяти, щоб нікого тут не було», - сказав він.

О. Бусаєв пояснив, що територія, яка знаходиться біля фан-зони, має можливість «відбивати» гроші у фан-зони. «Тобто, біля фан-зони можна купувати все вдвічі дешевше, ніж у самій фан-зоні. Це людям, які працюють у фан-зоні, нецікаво. Відповідно, треба вигнати всіх, хто біля неї працює», - додав він.

О. Бусаєв уточнив, що біля фан-зони поодинокі мобільні кав`ярні працювали час від часу — від перевірки до перевірки.

Як повідомляв УНІАН, Асоціація мобільних кав`ярень ініціює внесення змін до закону «Про торгівлю», в якому пропонує запровадити ліцензію на вуличну торгівлю, аби ввести роботу мобільних кав`ярень у законодавче поле.