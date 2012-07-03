На футбольному турнирі заробили нелегальні таксисти

Київ. 3 липня. УНІАН. Прибуток від проведення в Україні Євро-2012 отримав тіньовий ринок таксі, а офіційні перевізники отримали збитки.

Таку думку висловив співголова Робочої групи з впорядкування перевезень пасажирів на таксі в м. Київ при Київській державній міській адміністрації Андрій Антонюк у ході дискусії на тему: «Євро-2012: чи виправдалися очікування малого й середнього бізнесу?».

«Тіньовий ринок заробив, а держава при цьому втратила... Бізнес легальний заробив би тоді, якби був створений ринок із системними правилами гри. Цього не було. Тому виходить, що в даній ситуації заробили нелегали, горлохвати», - сказав він.

За оцінками А.Антонюка, в столиці працює близько 25 тисяч автомобілів таксі, з яких 95% знаходиться в тіні. У звичайний період середня виручка таксі становить 8-10 тис. грн на місяць.

Він підрахував, що за період чемпіонату 20 тис. автомобілів тіньового ринку в разі їх легалізації могли б принести до бюджету Києва близько 12 млн грн податків.

А.Антонюк зазначив, що порівняно зі звичайним періодом за місяць проходження Євро-2012 кількість замовлень офіційних таксі не збільшилася. Зокрема, в середньому в одну службу таксі надходить 1500 звернень, вони виконують 1200 викликів, більше 200 викликів становлять відмови.

«Таксі працювало в звичному режимі. Кількість замовлень не збільшилася. Євро пройшло тихо, стабільно, в звичайному режимі», - додав він.

А.Антонюк уточнив, що за період Євро-2012 прибуток служб таксі, порівняно з червнем минулого року, не змінився й залишається незначним.

За його даними, служби таксі, що входять в Українську таксомоторну асоціацію, на час чемпіонату не підвищували вартості проїзду, яка для Києва становила 15 грн посадка, по місту - 5 грн/км, за містом - 3,5 грн/км у один бік.