Азаров каже, що кошти на Євро-2012 неможливо було розкрасти

Київ. 3 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що неможливо було б розікрасти при підготовці до Євро-2012 10 млрд доларів, оскільки витрачено було тільки 40 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив на зустрічі представників парламентської більшості, яка проходить у сесійній залі.

За його словами, опозиція «займається злостивістю і розповідає, що 10 млрд дол. розікрали».

«Ну, неграмотно просто виступають, адже ми всього витратили близько 40 млрд грн, що в перекладі на долар буде близько 5 млрд дол. При всьому бажанні розікрасти 10 млрд дол не вийшло б», - підкреслив М.Азаров.

За його словами, при підготовці до Євро-2012 навіть в 30-градусні морози будувалися необхідні об`єкти. Він підкреслив, що «ми могли б 40 млрд грн «розмазати» і не помітили б».

При цьому в сесійній залі почався сміх і репліки.

У відповідь М.Азаров сказав: «Запросто, повірте, я знаю, що кажу».

Після цього в залі був сміх.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, на засіданні парламенту народний депутат, голова ради Об`єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагає створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує, куди було витрачено 10 млрд доларів, що надійшли на будівництво об`єктів Євро-2012 «з кишень 46 млн. українців».

За словами А.Яценюка, провівши Євро-2012, «українці пройшли тест на європейськість». «Ми справді довели, що ми - європейська держава. Проте, українська корумпована і авторитарна влада такий тест на європейськість не пройшла», - переконаний А.Яценюк.

Коментуючи цю заяву, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, назвав її «брехнею і провокацією».