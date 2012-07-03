У Києві затримано державного виконавця

Київ. 3 липня. УНИАН. У Києві під час одержання хабара затримано працівника Державної виконавчої служби.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, першу частину хабара, 6,5 тисяч гривень, було передано посадовцю у лютому поточного року. Загальна сума хабара становила 13 тисяч гривень. Саме у стільки держвиконавець оцінив свої послуги за сприяння у видачі постанови про закриття виконавчого провадження відносно мaтepi хабародавця у справі про заборгованість перед одним із комерцiйних банкiв при погашеннi споживчого кредиту.

Щодо посадовця порушено кримiнальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).