Прокуратура Києва оскаржила рішення про обов’язковий внесок до ОСББ

Київ. 3 липня. УНІАН. Прокуратурою Дніпровського району Києва до Дніпровського районного суду заявлено позов про скасування рішення загальних зборів ОСББ «Раїси Окіпної, 18» щодо обов’язкової сплати одноразового внеску в розмірі 80 тис. грн за вступ до об’єднання.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, згідно з рішенням зборів, які відбулися у березні цього року, обов’язковий внесок до спеціального фонду ОСББ мали сплатити усі 183 сім’ї, що мешкають у будинку. Відповідно до вимог Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» будь-яка плата за вступ до членів ОСББ не передбачена.