Заарештовано 4 працівників фармпідприємства
12:39, 03 липня 2012Київ
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За підозрою в збуті наркотиків
Київ. 3 липня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва погоджено порушення столичною міліцією кримінальної справи стосовно чотирьох працівників одного із фармацевтичних підприємств столиці, які упродовж квітня-травня поточного року незаконно збували пігулки з вмістом наркотичної речовини «трамадол».
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою).
Усіх зловмисників заарештовано.
На даний час досудовим слідством встановлюються інші епізоди злочинної діяльності організованої групи.
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